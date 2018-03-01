إنشاء إدارة قانونية نسوية بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

أنشأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إدارةً قانونيةً نسويةً تقوم بدراسة كافة القضايا المتعلقة بإدارة التعليم ” بنات”

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة أن إنشاء إدارة قانونية نسوية لتقوم بدراسة كافة القضايا المتعلقة بإدارة التعليم ” بنات” وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكافة وحدات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها والمدافعة والمرافعة عن الإدارة ومقدراتها أمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية.

مضيفاً أنه تم التنسيق مع إدارة الشؤون التعليمية لتحديد الموظفات المناسبات للعمل كمستشارات وباحثات قانونيات ممن يحملن مؤهلاً شرعياً وقانونياً في الإدارة ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي ووضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق المنشود منها .