450 موظفا وموظفة من تعليم مكة في برنامج ” قوة التحفيز “

سعيد العجل(صدى):

نفذت إدارة الموارد البشرية ” وحدة التطوير ” بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث برنامج تدريبي بعنوان ” قوة التحفيز ” والذي قدمه مدير إدارة التدريب التربوي بتعليم مكة الدكتور عبدالرحمن الغامدي اليوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ .

واستهدف البرنامج 450 موظفاً وموظفةً من إدارة تعليم مكة بمختلف المكاتب والمدارس ” شاغلي الوظائف غير التعليمية ” .

ويهدف البرنامج لمواكبة التطوير العلمي والإداري والتكنولوجي وتغطية الاحتياجات التدريبية ورفع كفاءة الأداء ونشر الثقافة والمعرفة بأحدث المعلومات والمساهمة في رفع كفاءة أداء القيادات.