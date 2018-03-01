450 موظفا وموظفة من تعليم مكة في برنامج ” قوة التحفيز “
نفذت إدارة الموارد البشرية ” وحدة التطوير ” بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث برنامج تدريبي بعنوان ” قوة التحفيز ” والذي قدمه مدير إدارة التدريب التربوي بتعليم مكة الدكتور عبدالرحمن الغامدي اليوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ .
واستهدف البرنامج 450 موظفاً وموظفةً من إدارة تعليم مكة بمختلف المكاتب والمدارس ” شاغلي الوظائف غير التعليمية ” .
ويهدف البرنامج لمواكبة التطوير العلمي والإداري والتكنولوجي وتغطية الاحتياجات التدريبية ورفع كفاءة الأداء ونشر الثقافة والمعرفة بأحدث المعلومات والمساهمة في رفع كفاءة أداء القيادات.
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