أمانة الطائف تنفذ حملة على المشوهات البصرية والمعدات الثقيلة بحي الوسام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف ممثلة ببلدية غرب الطائف الفرعية بحملة على أصحاب الآليات الثقيلة ومعدات البناء والشيولات المخالفة والمكاتب العقارية العشوائية بمدخل حي الوسام، إضافة إلى إزالة المشوهات البصرية المتمثلة بالغرف السكنية المتنقلة والبطحاء والخرسانة المخصصة للبيع بشكل غير نظامي بالموقع.

ورصدت أمانة الطائف عدة مخالفات شملت تعدي أصحاب المعدات الثقيلة وأصحاب المكاتب العقارية العشوائية على الشوارع ومداخل الحي بمخطط الوسام، والهناقر والبركسات وبناء أسوار اسمنتيه ووضع لافتات دعائية غير نظامية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم إخطار ملاك المعدات والمكاتب العشوائية بضرورة إزالتها من المخطط قبل تنفيذ الحملة الشاملة لإزالة المشوهات البصرية والتجاوزات من مخطط الوسام، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ووضعت بلدية غرب الطائف جميع المواقع بحي الوسام تحت المراقبة الدورية لمنع التجاوزات والمخالفات التي ضايقت السكان وشوهت المظهر العام للحي.