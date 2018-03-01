هيئة الاتصالات تصدر مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات للربع الرابع 2017

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة للربع الرابع 2017م، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي استقبلتها الهيئة من المشتركين عبر نظامها الإلكتروني.

وحسب التصنيف، فقد تصدرت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأكثر شكوى في خدمة الاتصالات المتنقلة الصوتية، بينما تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت المتنقل الأكثر شكوى.

وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد صنف المؤشر شركة الاتصالات السعودية الأكثر شكوى، بينما تصدرت شركة اتحاد عذيب (جو) مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت الثابت الأكثر شكوى.

وذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تهدف من إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات (من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشتركون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.