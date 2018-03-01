السماح للمبتعثين لأمريكا بدراسة تخصصين في نفس الوقت بـ9 شروط

نايف السالم(صدى):

أعطت وزارة التعليم، الحق للطلاب المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة تخصصين في نفس الوقت، وذلك بـ9 شروط.

واشترطت الوزارة، أن يكون التخصصان موصى بهما في الجامعة، وفي نفس المجال الدراسي، و متقاربين، ويكون تخصص الابتعاث هو التخصص الأساس أو الأولي، وإكمال المبتعث 30 ساعة دراسية من برنامج التخصص الأساس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 من 4.00 .

وتضمنت الشروط، عدم ترتب على دراسة التخصصين زيادة في مدة الابتعاث، وأن يرفق الطالب صورة رسمية من خطته الدراسية عند رفع الطلب للملحقية، ودراسة الطلاب مقررات تفي بمتطلبات التخصصين معاً، وألا يكون التخصص ضمن التخصصات الصحية والطبية، وأخيراً موافقة جهة الترشيح لمبتعثي وظيفتك بعثتك.

واشترطت الوزارة لإلحاق الطلاب بفصل دراسي خارج مقر دولة الابتعاث، ون تكون بدولة متقدمة علمياً، وألا يتجاوز البرنامج فصلاً واحدا في جامعات موصى بها، وأن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ الكاملين، وغيرها.