  • الخميس 1

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. جامعة الملك خالد توضح ملابسات حادث انقلاب حافلة الطالبات

جامعة الملك خالد توضح ملابسات حادث انقلاب حافلة الطالبات

جامعة الملك خالد توضح ملابسات حادث انقلاب حافلة الطالبات
محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت جامعة الملك خالد بأن حادث انقلاب لأحد ” باصاتها ” الخاصة بنقل الطالبات قد وقع عند حوالي السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس 13-6-1439هـ ، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط .

وأضافت أن الحادث أسفر عنه إصابة خمس عشرة طالبة إصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة . حيث نقلت ” اثنتا عشرة ” حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط ، وقد غادرت عشر حالات منهن المستشفى ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفى السعودي الألماني ، غادرت اثنتان منهن المستشفى ، وتبقت ثلاث حالات تتلقى العلاج حاليا في المستشفيين .

وذكر المتحدث الرسمي للجامعة د.عبدالله حامد أن الحادث باشرته الحادث الجهات المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر ، وبعض مسئولي الجامعة .

إقرأ أيضا:

بالفيديو والصور.. انقلاب حافلة طالبات بخميس مشيط


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *