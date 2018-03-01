جامعة الملك خالد توضح ملابسات حادث انقلاب حافلة الطالبات

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت جامعة الملك خالد بأن حادث انقلاب لأحد ” باصاتها ” الخاصة بنقل الطالبات قد وقع عند حوالي السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس 13-6-1439هـ ، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط .

وأضافت أن الحادث أسفر عنه إصابة خمس عشرة طالبة إصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة . حيث نقلت ” اثنتا عشرة ” حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط ، وقد غادرت عشر حالات منهن المستشفى ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفى السعودي الألماني ، غادرت اثنتان منهن المستشفى ، وتبقت ثلاث حالات تتلقى العلاج حاليا في المستشفيين .

وذكر المتحدث الرسمي للجامعة د.عبدالله حامد أن الحادث باشرته الحادث الجهات المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر ، وبعض مسئولي الجامعة .

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