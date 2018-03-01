” أرامكو ” تورد 3 مليون برميل نفطي إلى مصر لمدة 6 أشهر

علي القحطاني(صدى):

تورد شركة النفط الوطنية العملاقة ” أرامكو السعودية ” الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر، وفقًا لاتفاق البلدين في أبريل 2016.

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، أن الشركة ستورد 500 ألف برميل شهريًا من النفط الخام إلى المصافي المصرية، في الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو القادم.

كانت ” أرامكو ” وردت الخام للمصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي لكن بشكل تجريبي، وفقًا للاتفاق الذي تم عقده بين السعودية ومصر في أبريل نيسان 2016 على تزويد الأخيرة بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريًا لمدة 5 سنوات.