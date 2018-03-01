في ذكرى تعريب القيادة.. ملك الأردن: جيشنا كان ولا يزال درعا للعروبة

عمان(صدى):

أكد الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، أن جيش بلاده كان ولا يزال درعاً للعروبة وسيفاً للحق، مشدداً على أنه سيظل هكذا على الدوام.

وقال ملك الأردن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” جيشنا ما كان يوماً إلا جيشاً أردنياً، عربياً، مصطفوياً، درعا للعروبة وسيفا للحق، وسيظل كذلك على الدوام بسواعد جنده وعزائم الأردنيين. حفظ الله جيشنا العربي وحفظ الأردن العزيز ” .

يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تحتفل اليوم الخميس، بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني.