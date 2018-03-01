أمير مكة يشكر صحة الطائف

حسين العلي(صدى):

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفيين امير منطقة مكه المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بجهود الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ومالمسه خلال جولته للمحافظه و تدشين مشاريع لخدمة المواطن والمقيم .

جاء ذلك في خطاب تلقاه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس من سموه مطلع الاسبوع الحالي تضمن سعادة سموه بما لمسه ومابذل من جهود موفقه ساهمت في نجاح تدشين بعض المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن والمقيم وابدى سموه سروره بما تضمنه حفل التدشين من عرض مميز للمشاريع الصحية التي اطلقت وكذلك التي يجري العمل لتحقيقها واختتم سموه خطابه بنقل الشكر لكافة منسوبي صحة الطائف متمنيا لهم التوفيق.

هذا وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان شكر سموه هو محل اعتزاز وافتخار لكافة منسوبي الصحه في الطائف بعد ان تشرفت الصحة بحضور سموه واطلاق حزمة من المشاريع الصحية ووضع حجر الأساس لمشاريع جديده شارفت في تكلفتها على نصف مليار ريال خلال العام الحالي .

واضاف الربيعي ان فريق عمل الصحة في الطائف يسعى جاهدا لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتقليص نسبة القصور والرفع من كفاءة العاملين وتعزيز الخدمة من خلال التوسع في المرافق والخدمات المقدمة داخل المدينة وفي المناطق المجاوره مثمنا في الوقت نفسه دعم القياده الرشيده حفظها الله ومنه مايقدمه سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين من دعم مباشر لجهود صحة الطائف كذلك متابعة وتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتتحقق تلك النجاحات المتتالية ولتكون شاهدا على حرص ودعم قيادة هذا البلد للخدمات الصحية المقدمة لأبناءه.