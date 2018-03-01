جهاز هوائي لاكتشاف إشارات نجوم الكون الأولى

كانبرا(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن علماء فلك استخدموا جهازاً هوائياً بسيطاً ، ولكنه مزود بتكنولوجيا عالية في المناطق النائية بغرب أستراليا لاكتشاف إشارات نجوم الكون الأولى.

حيث تم ملاحظة مؤشرات على النجوم الأولى التي ظهرت في الكون، وذلك عندما اكتشف فريق من العلماء الأمريكيين إشارات موجات لاسلكية صغيرة يعود تاريخها إلى ولادة النجوم الأولى.

كما ذكر العلماء أن الإشارات تدل على أن النجوم الأولى تشكلت بعد 180 مليون سنة من الانفجار الكبير، الوقت الذي بدأ فيه الكون قبل 13.8 مليار سنة.

وبعد الانفجار الكبير، كان الكون بمثابة مساحة شاسعة من البرد والظلام وغاز الهيدروجين لملايين السنين.

وفي ذلك الظلام، سحبت الجاذبية المناطق الأكثر كثافة من الغاز معاً، حتى تشكلت النجوم الأولى وانبعث الضوء فوق البنفسجي، الذي كان مشرقاً، وامتصه غاز الهيدروجين.