بالفيديو.. إيراني يحرق نفسه احتجاجا على غلق محله

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن إيراني وهو يشعل النار في نفسه احتجاجاً على إغلاق محله من قبل البلدية في بلدة فرديس بمدينة كرج.

وأعرب المواطن عن غضبه الشديد بعد ختم محله بالشمع الأحمر من قبل مأموري قوى الأمن الداخلي، بهذه الطريقة، فيما هرع المواطنون لمساعدته وأطفأوا الحريق.