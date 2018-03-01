بالفيديو.. إيراني يحرق نفسه احتجاجا على غلق محله
أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن إيراني وهو يشعل النار في نفسه احتجاجاً على إغلاق محله من قبل البلدية في بلدة فرديس بمدينة كرج.
وأعرب المواطن عن غضبه الشديد بعد ختم محله بالشمع الأحمر من قبل مأموري قوى الأمن الداخلي، بهذه الطريقة، فيما هرع المواطنون لمساعدته وأطفأوا الحريق.
🔴#فيديو_همسايه |
مواطن إيراني يشعل النار في نفسه احتجاجاً على إغلاق محله من قبل البلدية بمدينة #فرديس. #همسايه #آزادى_ايران pic.twitter.com/WKImlYlAdR
— همسايه (@Hmsayh) 1 March 2018
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