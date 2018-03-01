” ماكينة لبيع الكتب ” محط أنظار رواد معرض القصيم للكتاب

سالم المطيري(صدى):

جذبت ماكينة لبيع الكتب بمعرض القصيم للكتاب، انتباه رواد المعرض، حيث تعد طريقة جديدة وحديثة لعرض وبيع الكتب، فتشبه الماكينة، تلك التي تستخدم لبيع المشروبات، و المأكولات الخفيفة.

حيث تتمثل فكرة الماكينة، في أن يقوم الشخص بإدخال مبلغ الشراء، ومن ثم اختيار الكتاب، ليتم فتح الحاجز الزجاجي أمام الكتاب المعني، ومن ثم استلامه.

فيما حرصت بعض دور النشر المشاركة في المعرض، على استخدام هذه الماكينة لكسب اهتمام الجمهور، والترويج لما تعرضه من كتب، فضلًا عن تحقيق أكبر نسبة من المبيعات.

جدير بالذكر، أن معرض القصيم للكتاب، بدأ يوم الخميس الماضي 22 فبراير، وسيختتم أعماله بعد غد السبت 3 مارس، وتصاحبه عدة ندوات وفعاليات ثقافية متنوعة.