” بتكوين ” تواصل تعافيها وترتفع أعلى 10 آلاف دولار

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الخميس، صعودها لليوم الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع هامشي لباقي العملات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” اليوم بنسبة 0.70% إلى 10383 دولار، بعدما تجاوزت 11 ألف دولار أمس الأربعاء، لكنها سرعات ما محت مكاسبها وانخفضت أدنى 11 ألف.

وصعدت ” إثريوم ” بنسبة 0.80% إلى 864 دولار، كما ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.10% إلى 91 سنتًا، وزادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.45% إلى 1221 دولار.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 441 مليار دولار، بعدما تجاوزت أمس 467 مليار دولار، وشكلت ” بتكوين ” نسبة 40% من هذه القيمة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر.