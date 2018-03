فيلم وثائقي جديد يحكي حياة النجم الراحل بول ووكر

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” Paramount Network ” عن تقديم فيلم وثائقي عن النجم الراحل بول ووكر نجم سلسة أفلام ” Fast and the Furious ” و التي حققت نجاح مذهل في العالم.

وهو النجم الذي أصاب خبر وفاته عشاق السينما بصدمة قوية عام 2013 بحادث سيارة، وخلال أحداث الفيلم سيتم التركيز علي مراحل مختلفة من حياة ووكر، و وسيكون من إخراج أدريان بيتنهويس .

والجدير بالذكر أن بول ووكر قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين تليفزيونية و سينمائية ، و من أبرزها : ” The Boys Are Back ” و ” Tammy and the T-Rex ” و ” Meet the Deedless ” و ” Pleasantville ” و ” Joy Ride ” ، و غيرهم .