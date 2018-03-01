بالصور.. مسرح دولبي يستعد لحفل توزيع جوائز الأوسكار

نورة الشهري(صدى):

بدأت التجهيزات في مسرح دولبى بلوس أنجلوس؛ استعدادًا لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ90، الأحد المقبل، وهو الحفل الذي ينتظره عشاق السينما والموضة حول العالم، ومن المقرر أن يحضره عدد كبير من نجوم هوليوود، حيث وضع القائمون على الحفل السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل بأيام.

كما تحتفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الأحد المقبل، بمرور 90 عامًا على بدء منحها جوائز الأوسكار، وهو أرفع تكريم في صناعة السينما.

مع العلم أنه منذ عام 1929، ألهم هذا الحدث المبهر خيال محبي السينما في جميع أنحاء العالم وسيقام الحفل التسعون لتوزيع جوائز الأوسكار في هوليوود.