الجيش المصري يقضي على 13 مسلحا في عملية ” سيناء 2018 “

القاهرة(صدى):

تمكنت القوات المصرية من القضاء على 13 عنصرًا مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار ضمن العملية الواسعة التي تقوم بها في سيناء لتصفية البؤر الإرهابية والإجرامية.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، إن عملية “سيناء 2018” تضمنت قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر المسلحة ، وتدمير سيارتين مفخختين معدة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، والقضاء على 13 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمات وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بالقمر الصناعي.

وأضافت أنه جرى اكتشاف وتدمير 100 ملجأ ووكر ومخزن من بينها عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسيًا بالمناطق الجبلية عثر بداخلهم على كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزي القوات المسلحة، وكميات كبيرة من الوقود وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة خاصة بالعناصر المسلحة، إضافة إلى اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة.

كما تم القبض على 86 فردًا من العناصر شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم وضبط وتدمير والتحفظ على عدد من السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتدمير عدد من مزارع نبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 5650 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول، والقبض على 42 متسللا من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية.