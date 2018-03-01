شركة أمريكية: قراصنة إيرانيون تجسسوا على مؤسسات في الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أوضحت شركة ” سيمانتك ” الأمريكية، والمتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن هناك قراصنة تابعين لشركة ” شافر ” الإيرانية، تجسست على مؤسسات وشركات جديدي في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وقالت الشركة، إنها كانت تراقب نشاط هؤلاء القراصنة منذ عام 2015، وقد نفذت هجمات تستهدف جمع معلومات أو تسهيل مراقبة أفراد بشكل خاص، وكذلك مزود خدمات اتصال كبير في المنطقة وشركة عالمية كبيرة لحجز تذاكر السفر.

وأشارت الشركة، إلى أنها استهدفت 9 شركات ومؤسسات تتركز في إسرائيل والأردن والإمارات والمملكة وتركيا، باستخدام تقنية ” فيشنج محددة الهدف ” بحيث ترسل رسائل إلكترونية مرفقة بوثيقة ” إكسل ” خبيثة.

وبيَّنت أن بهذه التقنية نجح القراصنة في السيطرة على عدد من البرمجيات المجانية مثل ” أولترا في إن سي ” الذي يتيح التحكم بالحاسوب عن بُعد.