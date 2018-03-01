لواء مصري: الجيش يمتلك قمرا اصطناعيا دقيقا لإطلاق الصواريخ

القاهرة(صدى):

أعلن مسؤول عسكري مصري، أن جيش بلاده يمتلك قمراً اصطناعياً عسكرياً دقيقاً جداً، يستخدم في العمليات التي يخوضها ضد التنظيمات الإرهابية بشبه جزيرة سيناء.

وأضاف اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، أن القمر يعطي الجيش دقة عالية في إطلاق الصواريخ، كما يدعم مواقعه في ترتيب جيوش العالم.

وأوضح ” فرج ” ، أن التكنولوجيا المتواجدة في الجيش المصري هي التي تقيم بها الدول، وتقيم بها تقديرات الجيش، مؤكداً أن مصر من أكثر الدول التي أجرت التدريبات العسكرية الضخمة خلال الفترة الماضية.