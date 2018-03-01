تراجع أسعار النفط.. وخام برنت أدنى 65 دولار

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، تراجعًا في مستوياتها متأثرة ببيانات ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في الولات المتحدة بأكثر من المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.12% إلى 64.65 دولار للبرميل، بعدما سجلت خسارة شهرية خلال فبراير، بينما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 61.66 دولار للبرميل، بعدما سجلت أول خسارة شهرية منذ أغسطس.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط 3.02 مليون برميل الأسبوع الماضي، ونمو مخزونات البنزين بمقدار 2.48 مليون برميل، بما يتجاوز توقعات المحللين.