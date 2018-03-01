إل جي تعلن عن هاتفها الجديد في المؤتمر العالمي للمحمول

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة إل جي الإلكترونية عن إطلاقها و لأول مرة في تاريخها هاتف نقال مزود بالذكاء الاصطناعي من فئة ThinQ اسم V30S، وذلك بمناسبة المؤتمر العالمي للمحمول الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس في برشلونة الإسبانية.

و طورت الشركة “V30S ” بناءً على منصة الهاتف الناجح إل جي في30 لكنها دمجت فيه التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

حيث تشمل رؤية الذكاء الاصطناعي ثلاث مزايا جديدة في الكاميرا الذكية: إيه آي كام “كاميرا الذكاء الاصطناعي” وكيولينز “عدسات كيو” وبرايت مود ” الوضع الساطع ” وتعمل هذه المزايا على أتمتة عملية التقاط الصور بالهاتف الذكي وتحسينها للمبتدئين والمتمرسين في التصوير على حد سواء.

تحلل كاميرا الذكاء الاصطناعي إيه آي كام المواضيع التي تراها في إطار الصورة وتوصي باختيار وضع التصوير الأمثل من ثمانية أوضاع هي: صورة شخصية بروتريه، أو حيوانات أليفة، أو مناظر طبيعية، أو مدينة، أو زهرة، أو شروق الشمس، أو غروب الشمس.

ويأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

1- شاشة 6 بوصات بدقة 2880×1440 بكسل ومعالج سناب دراغون 835

2- ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت عبر منفذ مايكرو إس دي”

3- كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجابكسل.

4- الذكاء الاصطناعي: إيه آي كام/كيولينز/الوضع الساطع/إيه آي هابتيك/مساعد جوجل

5- بطارية سعتها 3300 ميللي أمبير

6- نظام التشغيل: أندرويد 8.0 أوريو، بسمك 7.3 ملم ووزن 158 غرام

7- يدعم شبكات إل تي إي-إيه وواي فاي وبلوتوث 5.0 وإن إف سي، ويو إس بي 2.0.

مع العلم أنه ستتوفر ألوان الهاتف باللونين الأزرق المغربي الجديد، الرمادي البلاتيني الجديد.