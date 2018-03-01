محافظ القنفذة يدشن حملة ” ففيهما فجاهد “

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن محافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي حملة بر الوالدين التوعوية تحت شعار ” ففيهما فجاهد ” في الكلية التقنية بمحافظة القنفذة بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشهد التدشين حضورا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تخلله كلمة لرئيس هيئة محافظة القنفذة الشيخ أحمد بن عطية الغامدي بيّن فيها حق الوالدين في الشريعة الإسلامية وأن ذلك من المعروف الذي هو أحد شقي هذه الشعيرة المباركة وخطر عقوق الوالدين وانه من الشق الآخر الذي ينهى عنه.

ثم ألقى فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد العمري كلمة شكر فيها المحافظ على تدشينه للحملة ودعمه لبرامج هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

واوضح في كلمته حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة البرامج التوعوية في المحاضن التعليمية والأسواق ودور الرعاية والسجون والتي تحظى بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مبينا في كلمته أن الحملة ستقام في جميع محافظات المنطقة مشتملة على معارض توجيهية ووسائل توعوية تحث على بر الوالدين وتحذر من العقوق، مؤكدا فضيلتة أن الحملة أحد برامج مبادرات مشروع كيف نكون قدوة.

وفي الختام ألقى” البقمي ” كلمة شكر فيها هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة القنفذة على ما تقدمه من برامج توعوية وتوجيهية تحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وفقه الله في الرقي في بناء الانسان.