” عمومية الأسماك ” توافق على بيع جزء من أصول الشركة العقارية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الجمعية العمومية العادية لشركة ” السعودية للأسماك ” ، موافقتها على توصية مجلس الإدارة ببيع جزء من أصول الشركة العقارية.

وأوضحت الشركة أن الأصول العقارية التي سيتم بيعها تتمثل في ” أرض الضباب وتقع بالرياض ومساحتها الاجمالية 595 مترًا مربعًا، أرض عنيزة وتقع بمدينة القصيم ومساحتها الإجمالية 4980 مترًا مربعًا ” .

كما وافقت الجمعية العمومية على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، وتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية “.

وأصدرت الجمعية موافقتها على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 25-10-2020م، للمرشحين التالية أسماؤهم ” عبدالله بن حمد آل مهذل (عضو مجلس الادارة/ غير تنفيذي)، أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الإدارة/ مستقل)، ومشعل بن عميرة العتيبي (من خارج المجلس) “.

كما وافقت على مشاركة عضو مجلس الادارة الاستاذ هيثم بن محمد القصيبي بممارسة نشاطه المنافس لنشاط الشركة والترخيص له من الجمعية العامة لعام قادم.