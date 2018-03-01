وزير الشؤون الإسلامية يحاضر عن الاعتدال والشباب بجدة

سعيد العجل(صدى):

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس لإلقاء محاضرة بعنوان ” الاعتدال والشباب في الوقت الراهن “، ضمن حراكها الثقافي والفكري في المجتمع،وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

ورحب مدير الجامعة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي بالوزير، وأشاد بأهمية طرح مثل هذه الموضوعات القيمة، مقدما شكره لمركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال على جهوده في نشر ثقافة الاعتدال، وبيان وسطية المنهج الإسلامي الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية في كل سياساتها الداخلية والخارجية.

وقال: “شبابنا هم رأس المال الحقيقي لهذا الوطن المعطاء ، والذي من الواجب علينا وعلى كل الجهات المعنية أن نهتم بهم، ونسعى إلى تنميتهم وتطويرهم في كل المجالات وبكل السبل الممكنة”.

ودعا مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، الدكتور الحسن آل مناخرة، منسوبي الجامعة وطلابها لحضور المحاضرة قائلا: “أتوقع انها سوف تشهد إقبالا كبيرا من الشباب خاصة، كونها تناقش موضوعا مهما للغاية خصوصا في مثل هذا الوقت، ومتعلق بالشباب أنفسهم”.

وأضاف: ” الوزير صالح آل الشيخ ممن عُرف بأسلوبه العلمي الرصين، وبطرحه المتميز؛ لذلك سعدنا بموافقته على إلقاء هذه المحاضرة فأهلا ومرحبًا به في رحاب جامعة المؤسس “.

وأثنى الدكتور ” آل مناخرة ” على جهود إدارة جامعة الملك عبدالعزيز التي ترعى وتشرف على مثل هذا الحراك الثقافي داخل وخارج الجامعة، وهي تسخر كل إمكاناتها وتقدم جهودها من أجل توعية وتثقيف كافة أفراد المجتمع لا سيما فئة الشباب على وجه التحديد.

يذكر أن مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال أخذ على عاتقه مسؤولية نشر وتعزيز ثقافة الاعتدال، ومعالجة قضايا التطرف والإرهاب والعنف والعنصرية بأسلوب علمي مدروس، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث النوعية في مجال الاعتدال ومكافحة التطرّف وتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية متميزة ومتخصصة في تلك المجالات، لإعداد وتأهيل الكفاءات معرفيًا ومهنيًا ومهارياً وفقًا لاحتياجات المجتمع وبما يواكب متطلبات العصر.