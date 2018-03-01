” مدني الباحة ” يحذر من سحب رعدية ممطرة على المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين بالمنطقة من حالة مطرية وسحب رعدية تضرب المنطقة على مدار اليوم.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما ناشد المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للإطلاع على جميع اﻻإشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أطلقت إنذارًا مبكرًا يشمل منطقة الباحة ومحافظاتها ومراكزها، مبينة أن حالة من السحب الرعدية الممطرة تبدأ من الساعة 6 صباحًا إلى 6 مساءً تُصحب بنشاط للرياح السطحية.