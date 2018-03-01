حكم قضائي ابتدائي لصالح ” ساسكو ” ضد أمانة المدينة

نايف السالم(صدى):

تلقت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ” ساسكو ” ، إخطار من محامي الشركة بصدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها صادر من المحكمة الإدارية بالمدينة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الحكم يتضمن إلغاء قرار أمانة المدينة المنورة الخاص بالامتناع عن تسليم الشركة القطع المنصوص عليها بالأمرا لسامي رقم (4/214/م) وتاريخ 8 صفر 1405هـ.

وأوضحت، أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي المترتب على هذه القضية في الوقت الحاضر، مؤكدة عن تطورات لاحقة سيعلن عنها قريبًا.

يذكر أن الشركة كانت قد رفعت دعوى إدارية ضد أمانة المدينة المنورة عن طريق محاميها والمحالة إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في 29 ذو القعدة 1438هـ ؛ للمطالبة بتسليم الأمانة لها 3 مواقع بمنطقة المدينة المنورة تم منحها للشركة بأمر سام، وامتنعت الأمانة عن التنفيذ.