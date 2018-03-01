بعد 30 عاما من العطاء.. الغامدي يودع تعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم الأستاذ سعيد الفروان وبحضور مساعد مدير التعليم بمنطقة مكة للشؤون المدرسية محمد المدخلي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب التعليمية وعدد من منسوبي التعليم وقادة المدارس احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتقاعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سابقاً الأستاذ حامد سعيد الغامدي بعد مسيرة مشرفة خاضها امتدت لثلاثة عقودقدم خلالها الكثير من الوقت والجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبناء مكة المكرمة.

وأقيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بدءً بتلاوة ايات من القرآن الكريم، فيما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرض مرئي لسيرة المُحتفى فقصيدة شعرية للشاعر عبداللطيف المتعاني ثم ارتجل فارس الحفل كلمة شكر فيها كل من ساهم في حفل التكريم مستعرضاً سيرته الذاتية والعملية خلال مدة عمله.

ثم ألقى مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ محمد مدخلي كلمة نيابة عن المدير العام التعليم بمنطقة مكة استعرض خلالها جهود المحتفى به خلال فترة عمله شاكراً لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم والحضور على الاحتفاء بفارس الليلة في ليلة الوفاء .

ثم استمتع الحضور بفقرة المجس الحجازي واختتم الحفل بتقديم العديد من الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى .