تعليم بيشة يحذر من الجرائم المعلوماتية

سياف الشهراني(صدى):

وجه مدير تعليم بيشة أ.نايف الهاجري تعميماً أمس لكافة المدارس و الأقسام ينبه فيه لوجوب التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام الجديد والحذر من الاستخدام السلبي لها و معرفة ما قد ينتج عن ذلك من آثار و عقوبات .

كما أكد على قادة المدارس بتنبيه الطلاب و الطالبات و أولياء الأمور لمعرفة لائحة الجرائم المعلوماتية الناتجة عن إساءة استخدام وسائل الاتصال و التواصل مذكرا في التعميم بقرار مجلس الوزراء رقم 79 بشأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 7/3/1428 و العقوبات الواردة فيه , و قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 19/3/1430هـ بشأن اعتماد ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية .

و من تلك العقوبات السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام كالدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

و اوضح مدير الإعلام التربوي بالإدارة أن تعليم بيشة قد أطلق مشروعاً للتربية الإعلامية لتوعية طلاب و طالبات المدارس بآثار وسائل الإعلام الجديد و معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها و الحذر مما يبث فيها من إشاعات أو مواد غير مناسبة مع التحذير من أي مخالفات تنتج عن هذا الاستخدام في ظل سهولة الوصول لكثير من برامج التواصل الاجتماعي و إبداء الرأي .

كما نبه إلى مسؤولية رب الأسرة عما يتابعه أبناؤه في هذه الأجهزة و ما ينشرونه أو يكتبونه مما قد يعرضهم للمساءلة أمام الجهات المختصة .