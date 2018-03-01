الهزاع يعقد لقاءا تعريفيا عن ” السائق المثالي ”

سعيد العجل(صدى):

يعقد محافظ الخفجي الأستاذ محمد الهزاع اليوم الخميس لقاء تعريفي مع لجنة جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي ، بحضور مايقارب ٤٠ جهة حكومية وخاصة بالمحافظة بهدف تفعيل منافسات الجائزة للأفراد والجهات ونشر التوعية والتثقيف بهذا المجال لتحقيق السلامة المرورية .

وأوضح الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله الراجحي الامين العام لجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي أن لجنة الجائزة عقدت لقاءاتها التعريفية عن الجائزة في ٥ محافظات بالمنطقة الشرقية منذ الشهر الماضي معلنة عن فتح باب المنافسة للأفراد والجهات ، مبينا أن اليوم الخميس ستكون الانطلاقة بمحافظة الخفجي بإشراف محافظ الخفجي الأستاذ محمد الهزاع وحضور مايقارب ٤٠ جهة حكومية وخاصة للعمل جميعا على الحد من الحوادث المرورية.

وأشار الراجحي إلى أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والإلتزام بها مما سيساهم في انخفاض حوادث المركبات بمختلف مدن المنطقة ومحافظاتها ، مضيفا أن التسجيل في الجائزة مازال مستمرا للراغبين من خلال الموقع الالكتروني حيث تتواجد معلوماتها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي بكل ماله علاقه بالجائزة او السلامه المرورية لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع.