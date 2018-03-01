5 أسباب تجعل جائزة الأوسكار الأهم سينمائيا حول العالم

أماني الغامدي(صدى):

تُعد جائزة الأوسكار هي الأهم لكل الفنانين حول العالم، وهي جائزة سنوية تسعى إليها كل الأفلام السينمائية والعالمية، حيث يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار علي مسرح دولبي لوس أنجلوس يوم الأحد المقبل، وتعتبر جائزة الأوسكار من أهم الجوائز السينمائية حول العالم لأسباب عديدة نذكر 5 منها:

1 جائزة الأوسكار من أقدم الجوائز في السينما العالمية إذ لم تكن الأقدم فالدورة القادمة هي الـ90.

2 الحاصل على جائزة الأوسكار يقرن باسمه بلقب Oscar winner وهو اللقب الذي يسعي إليه أهم النجوم حول العالم للحصول عليه.

3 يعتبر حفل توزيع جوائز الحفل الختامي لموسم جوائز ومهرجانات السينما العالمية.

4 يحظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة بمشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها من الملابس والزينة.

5 يستخدم الحفل للتعبير عن الآراء السياسية المثيرة للجدل، والصوت علي هذا المسرح مسموع لدي العالم بأكمله.