اليابان تلغي عشرات الرحلات الجوية والقطارات تحسبا لعاصفة ثلجية قوية

طوكيو(صدى):

أعلنت السلطات اليابانية عن إلغاء نحو 170 رحلة جوية وأكثر من 100 رحلة قطار اليوم، مع توقعات لدخول عاصفة ثلجية قوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان أن تضرب العاصفة الثلجية جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد.

وكما وتوقعت أن تصل كثافة الثلوج إلى 70 سنتيمترًا في هوكايدو بحلول صباح غدًا و 50 سنتيمترا في شمال شرق اليابان.

وحذرت الهيئة من موجات مد تسونامي قد تصل إلى 8 أمتار في شمال ووسط اليابان وزوابع تصل سرعتها القصوى إلى 144 كيلومترًا في الساعة.