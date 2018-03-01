الضمان الصحي ينفي إلغاء التأمين الاختياري لغير العاملين في القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن إيقاف التأمين الفردي للعاملين في القطاع الخاص، نافياً إلغاء التأمين الاختياري لغير العاملين في القطاع الخاص.

وألزم المجلس، المؤسسات بالتأمين على صاحب العمل وأفراد أسرته من الزوجة والأبناء الذكور دون سنة الـ 25 عاماً والبنات غير المتزوجات، ما يوقف تمكين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على تأمين فردي خارج مظلة صاحب التأمين بهدف نقل المسؤولية من الموظف إلى صاحب العمل أو الشركة.

من جانبه، قال ياسر المعارك، المتحدث باسم المجلس إن القرار يسهم في تعزيز ضبط أداء سوق الـتأمين الصحي والقضاء على جزء كبير من التأمين غير الحقيقي، مؤكداً أن صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم من الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ25 والبنات غير المتزوجات.

ونفى أي معلومات بشأن إيقاف التأمين الاختياري؛ لكونه غير خاضع لتأمين الصحي التعاوني، مشيراً إلى بلوع عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 11,826,486، منهم 1.728.477 مواطناً و9.057.457 من غير المواطنين، تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال 4598 مقدم خدمة.