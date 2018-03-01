” هيئة التطوير ” تحول عسير لأفضل وجهة سياحية بالشرق الأوسط

أبها(صدى):

أكد عدد من المسؤولون بظهران الجنوب، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، يدعم عجلة التنمية والتطور بالمنطقة، ويسهم في تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإيصال التنمية لجميع مناطق المملكة، وتحويل عسير الى أفضل وجهة سياحية بالشرق الأوسط، وذلك لما تنعم به هذا المنطقة من جبال شاهقة وسواحل جميلة.

في هذا السياق، رأى محمد بن فلاح القرقاح، محافظ ظهران الجنوب، أن صدور الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير عسير كما في باقي المناطق، يعد دلالة واضحة على اهتمام قادتنا بتطوير المكان، ومسابقة الزمان في صنع بنى متطورة لأبناء هذا الوطن الغالي، وكذلك تفعيل عدة موارد تعود على وطننا بمستقبل زاهر في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأشار محمد مسفر آل عريعر، عضو مجلس منطقة عسير، أن المنطقة واجهة سياحية لجميع المصطافين في بلدنا المعطاء، وستكون أجمل وأبهى حلة باهتمام قادتنا بتقديم كافة الخدمات، وخلق الفرص الاستثمارية في شتى مجالات الحياة، وبإنشاء هيئة عليا للتطوير بات الحلم حقيقة برؤية قادة عظماء.

فيما لفت عوض بن سعيد آل سياف، رئيس بلدية ظهران الجنوب، إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة، سيمنح هذه المنطقة الواعدة عددًا من مشروعات البنى التحتية العملاقة المرتقبة، والتي ستنقلها إلى مصاف المناطق العالمية الجاذبة للاستثمارات الريادية، نظرًا لما تتميز به من طبيعة خلابة وأجواء معتدلة وإرث ثقافي وتراثي بديع ومواقع سياحية جميلة.

وأضاف ” آل سياف ” ، أن هذه اللفتة الكريمة تعتبر خطوة كبيرة جدًا في طريق تحقيق المنطقة لرؤية المملكة ٢٠٣٠- على حد قوله.