بالفيديو.. إعلامي يحرج النظام القطري ويكشف خيانته في اليمن
أحرج الإعلامي محمد العرب، النظام القطري بشأن التحالف العربي في اليمن وتوجهات القوات القطرية هناك ضده وضد الشرعية.
وقال العرب إنه يتحديى أن ينكر النظام الغدر من النظام القطري خلال مشاركة القوات القطرية في عاصفة الحزم باليمن ودعمهم لتنظيم القاعدة الإرهابي ولـجماعة الحوثي الإيرانية ضد قوات التحالف العربي.
الإعلامي #محمد_العرب:
يسرد قصص غدر وخيانات #النظام_القطري_الصهيوني بقيادة #تنظيم_الحمدين_الإرهابي خلال مشاركة القوات القطرية في #عاصفة_الحزم باليمن ودعمهم لتنظيم #القاعدة_الإرهابي ولـ #جماعة_الحوثي_الإيرانية ضد قوات #التحالف_العربي.
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.#صهاينة_قطر يجسدون الخيانة في أبشع صورها👇 pic.twitter.com/vwA7J5qUti
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) February 28, 2018
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