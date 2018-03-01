بالفيديو.. إعلامي يحرج النظام القطري ويكشف خيانته في اليمن

طلال الضوي(صدى):

أحرج الإعلامي محمد العرب، النظام القطري بشأن التحالف العربي في اليمن وتوجهات القوات القطرية هناك ضده وضد الشرعية.

وقال العرب إنه يتحديى أن ينكر النظام الغدر من النظام القطري خلال مشاركة القوات القطرية في عاصفة الحزم باليمن ودعمهم لتنظيم القاعدة الإرهابي ولـجماعة الحوثي الإيرانية ضد قوات التحالف العربي.