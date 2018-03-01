سفير كوستاريكا بالإمارات يؤكد حرص حكومته على بناء علاقات تجارية مع المملكة

أبو ظبي(صدى):

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وسفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الامارات العربية المتحدة فرانسيسكو شاكون ايرنانديس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.

ونوه المشاري بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين لاسيما الاقتصادية وسبل الارتقاء بها إلى آفاق تلبي تطلعات الجانبين ومدى إمكانية إيجاد مبادرات مبتكرة تؤدي إلى العمل المشترك لمزيد من التعاون وإقامة شراكات تجارية واستثمارية.

وأشا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة، لاسيما في ظل ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من مشروعات طموحة، وهو ما يفتح آفاق أوسع للتعاون بين قطاعي الأعمال في المجالات الاستثمارية المختلفة.

من جانبه، أكد سفير كوستاريكا بدولة الامارات العربية المتحدة حرص حكومة كوستاريكا على بناء علاقات تجارية قوية مع المملكة، متطلعًا لمزيدٍ من التعاون في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مستعرضاً الفرص الراهنة في بلاده لتعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة وتصنيع وتصدير الفواكه والمواد الغذائية، في ظل المشروعات التنموية التي تعمل حكومة كوستاريكا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.