 خاصية جديدة لإمكانية حفظ التغريدات عبر ” تويتر “

متابعات(صدى):

أعلن موقع تويتر، أمس الأربعاء، عن إضافة خاصية جديدة انتظرها عشاقه لسنوات، تسمح بحفظ التغريدات بشكل شخصي لمطالعتها في وقت لاحق.

وجاء إطلاق خاصية Bookmarks أو “العلامات المرجعية”، بشكل رسمي لجميع المستخدمين، بعد فترة من التجارب بدأت نهاية العام الماضي.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر بوجود مثل هذه الخاصية، حيث أن طرق حفظ التغريدات قبلها، كانت عبر الضغط على أحد المفتاحين “إعجاب” أو ” تفضيل” بشكل عام، وهو ما قد يبدو غير ملائم لشريحة واسعة من المستخدمين.

وأوضح تويتر أن “العلامات المرجعية” ستكون شخصية، أي أن المستخدم فقط هو من يمكنه الاطلاع عليها، وستكون العلامات مخزنة في الحساب الشخصي، وفقا للترتيب الذي حُفظت به.