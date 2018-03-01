تنظيم الكهرباء: العدادات الذكية تفادي الإفراط في الاستهلاك

علي القحطاني (صدى):

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن العدادات الذكية تمكن العميل من معرفة استهلاكه بشكل دوري ويومي مما سيسهم في تفادي الإفراط بالاستهلاك.

وأوضح أن التعرفة الجديدة المتعلقة بالسكني تأتي بسعرين 18 هللة و30 هللة بحيث سيحرص المستهلك ألا تتجاوز فاتورته 6 آلاف كيلو وات تفاديا بأن يكون معامل الضرب 30 هللة من خلال اطلاعه اليومي على استهلاكه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم ترسية مناقصة العدادات منتصف العام الحالي حيث سيتم تركيب نحو 2.5 مليون عداد كل عامين.

ولفت إلى أنه سيتم عمل مناقصة أخرى لتركيب نفس العدد خلال عامين، مؤكدًا أنه قبيل حلول عام 2030 ستتمكن شركة الكهرباء من تغيير كافة العدادات القديمة بالعدادات الذكية.