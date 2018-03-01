بالصور.. أمريكيون يتظاهرون احتجاجا على اعتقال المهاجرين

واشنطن(صدى):

قام عدد من المتظاهرين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بتدشين وقفة احتجاجية حاشدة خارج مكتب الولايات المتحدة للهجرة والجمارك (إيس) فى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجا على اعتقال مهاجرين.

واستنكر المتظاهرون إلقاء الشرطة الأمريكية، القبض على المهاجرين دون وضع قانونى، رافعين لافتات تندد باعتقال المهاجرين.

وفى وقت سابق، شبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ” الثعابين الغدارة “، وذلك فى اجتماع ضم عددا من كبار المسئولين المحافظين فى واشنطن.