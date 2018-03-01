بالأسماء.. الكتب التي قرأها بن لادن قبل اغتياله بأيام

أسلام اباد(صدى):

كشفت الاستخبارات الأمريكية عن أسماء الكتب التي قرأها مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، عندما تم اغتياله ومن أبرزها: “المرشد للقانون الدولي”، “الإسلام الديموقراطي المدني”، “الطغيان أم الاستسلام”، “بحث أمريكا عن الهيمنة العالمية”، “الديانات السياسية الجديدة أو تحليل الإرهاب الحديث”،وتعتبر هذه عناوين مما تضمنته مكتبة “بن لادن”، التي انتزعها جنود البحرية الأمريكية الذين دهموا مخبأه في أبوت أباد بباكستان واغتالوه في 2 مايو 2011، ومعظم الكتب التي قرأها “بن لادن” كانت بالإنجليزية وعلى صيغة رقمية PDF وليست ورقية.

وكانت صحيفة الإندبندنت قالت إن بن لادن كان يفضل القراءة لمؤلفين وكُتّاب ينتقدون أمريكا، ومنهم نعوم شومسكي.