كارثة إنسانية في المغرب بسبب غازات سامة مجهولة المصدر

الرباط(صدى):

كشفت صحيفة أخبار اليوم المغربية، عن كارثة إنسانية في مدينة تازة شرقي البلاد ، إذ تعيش البلدة منذ يوم الجمعة، حالة من الترقب والذهول، بسبب غازات سامة مجهولة المصدر.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الغازات خلفت حتى الآن 91 حالة اختناق، أغلبهم من تلاميذ مدرسة ابتدائية، جرى نقل 87 منهم في حالة صحية حرجة، يوم الجمعة الماضي، إلى المستشفى، فيما سجلت، يوم الاثنين، أربع حالات جديدة بين تلاميذ المدرسة نفسها استنشقوا هم أيضا غازات سامة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن “الخطير في الحادث” هو عجز السلطات المحلية حتى الآن عن تحديد مصدر الغازات السامة ونوعها، وذلك عقب تحقيق قضائي أمرت النيابة بفتحه لـ”فك لغز هذه الغازات”.