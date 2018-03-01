أستراليا ترسل طائرة مساعدات إلى بابوا نيو غينيا عقب زلزال عنيف ضرب البلاد

كانبرا(صدى):

أرسلت أستراليا طائرة مساعدات لإجراء عمليات المراقبة الجوية وتقديم الدعم اللوجستي لقوات الدفاع التابعة لبابوا نيو غينيا عقب زلزال عنيف ضرب البلاد.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر عن مكتبها أن بلادها مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة إذا طلبتها مجددًا حكومة بابوا نيو غينيا.

يذكر أن الزلزال البالغة قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعات المرتفعات الجنوبية وهي منطقة تغطيها الغابات بكثافة وتبعد نحو 560 كيلو مترًا شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.