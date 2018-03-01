قريبًا..حسم الجدل بخصوص رفع سن التقاعد للعسكريين

علي القحطاني (صدى):

أكد مصدر مطلع أن مجلس الشورى سيصوت قريبُا على توصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن رفع سن التقاعد لجميع العسكريين، بمختلف رتبهم، مدة خمس سنوات.

وكان آل فاضل، أكد أن الحاجة إلى رفع سن التقاعد للعسكريين أصبحت واضحة، بسبب ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي، مع ثبات سن تقاعد العسكري من دون تغيير.

وقال بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، إن الدراسة الاكتوارية تشير إلى أن موارد حساب صندوق التقاعد العسكري من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتسديد معاشات المتقاعدين، موضحا أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع استهلاك أصول حساب التقاعد العسكري خلال فترة قصيرة.