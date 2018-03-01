بعد اتهامه باختلاس أموال.. اعتقال زوجة رئيس هندوراس السابق

تيغوسيغالبا(صدى):

ألقت السلطات فى هندوراس، القبض على روزا ايلينا بونيلا زوجة رئيس البلاد السابق بورفيريو لوبو بتهمة اختلاس اكثر من 500 ألف دولار من الأموال الحكومية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة لا برينسا ووسائل إعلام أخرى إنه جرى إيداع هذا المبلغ فى حساب مصرفى باسم مكتب السيدة الاولى السابقة، وكانت مخصصة لصالح مشروعات اجتماعية.

وثارت شبهات حول قيام بونيلا بتحويل الأموال إلى حسابها المصرفى الشخصى قبل ستة أيام من مغادرة لوبو الرئاسة، بعد أن أمضى فترة أربعة أعوام حتى يناير 2014.