فيديو نادر لـ ميدو يسجل هدفا رائعا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

من الصعب جدًا أن ننسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

“جول مورنينج” تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

النجم المصرى السابق أحمد حسام ميدو نجح فى تسجيل هدف رائع أمام العملاق الإسبانى ريال مدريد، عندما كان محترفاً فى صفوف مارسيليا الفرنسى، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى 26 نوفمبر 2003، على ملعب “فيلودروم”، ضمن مرحلة المجوعات لدورى أبطال أوروبا موسم 2003 – 2004.

النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام افتتح التسجيل ليلتها لصالح ريال مدريد، فى الدقيقة 36، إلا أن ميدو سجل هدف التعادل برأسية رائعة فى الدقيقة 63، فى شباك الحارس إيكر كاسياس، ولكن الظاهرة البرازيلى رونالدو سجل هدفاً ثانياً للريال فى الدقيقة 74، لتنتهى المباراة بهزيمة ميدو ورفاقه 1 / 2.