مؤمن زكريا يقود الأهلي لمقابلة ” التعاون “.. الليلة

ماجد محمد(صدى):

يسعى النادى الأهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري مؤمن زكريا للحفاظ على آماله فى التتويج بلقب الدورى السعودى هذا الموسم، عندما يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مع التعاون بملعب “الجوهرة” فى افتتاح منافسات الجولة الـ 23.

وتحمل مباراة الأهلى والتعاون النكهة المصرية فى ظل تواجد مؤمن زكريا مع الفريق الأهلاوى، بينما يضم التعاون الثلاثى عصام الحضرى وعماد متعب ومصطفى فتحى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 42 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الهلال إلى نقطة واحدة والذى يلتقى غداً الجمعة مع الفيصلى الذى يضم اللاعب المصرى صالح جمعة، بينما يرغب التعاون فى خطف النقاط الثلاث للمحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى فى جدول ترتيب الدورى.