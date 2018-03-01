عبده خال: الشورى يستبطئ أحيانًا دراسة القضايا والرفع بها للجهات العليا

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب السعودي عبده خال ، أن دمج هيئة الأمر بالمعروف مع الشرطة أو الشؤون الإسلامية، أو أي جهة أيًا كانت سيرشد المصاريف، مشيرًا إلى أن جهاز الهيئة كبير وله ميزانية، وله مئات الفروع والآف الموظفين.

وقال خال في مقال له : ” بالأمس أعيدت قضية هيئة الأمر بالمعروف لمجلس الشورى، ودار السؤال عن مدى إمكانية دمجها أو إبقائها ومع تعليق التصويت عن ذلك الدمج ستبقى هذه القضية معلقة ” ، لافتًا إلى أن مجلس الشورى جهة استشارية ” إلا أنها تستبطئ أحياناً دراسة القضايا والرفع بها إلى الجهات العليا، وهذا التباطؤ يجعل الخطوة إما ثابتة أو تحجل وفي الحالتين يظل الضرر قائماً على المجتمع ما لم يتم البت في القضية المثارة للنقاش “.

وأضاف : ” تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى بالمطالبة بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم قبول الأمر للمناقشة كون الأعمال الموكلة للجهتين متناغمة ومتسقة في عملية الحسبة، فالدمج يحقق أموراً عدة بتمكن الجهتين من إعادة الهيكلة ورسم الأهداف المتوخاة من عملية الحسبة “.

عبده خال، مجلس الشورى، الأمر بالمعروف