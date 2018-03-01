بوتين يستقبل أبطال الأولمبياد الروس فى حفل رسمى بالكرملين

موسكو(صدى):

شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى حفل توزيع جوائز على عدد من الرياضيين الروس الذين شاركوا فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 فى كوريا الجنوبية.

وأقيم الحفل فى العاصمة الروسية ” موسكو “، بمشاركة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، وعدد من الرياضيين الروس، فيما وزع الرئيس الروسى عليهم الجوائز فى مبنى الكرملين.

وقلد بوتين 46 رياضيا روسيا أوسمة حكومية خلال الاحتفال الذى أقيم على شرفهم فى قصر الكرملين وسط العاصمة الروسية.

وقال بوتين خلال الحفل:” أهنئكم على إنجازكم، لقد تحملتم ونافستم مقدمين أفضل ما لديكم وأظهرتم صفاتكم القتالية العالية خلال المنافسات، نعرف كم كانت صعبة على كل واحد منكم هذه الأولمبياد”.

وقال بوتين إن الرياضيين الروس أظهروا خلال الأولمبياد أنه ممكن أن يؤخذ منهم كل شيء، إلا طبيعتهم.

وأضاف بوتين:” إنني متأكد، أنكم ستستمرون فى تحقيق الميداليات والأرقام القياسية لتكونوا مثالا يحتذى به لملايين المواطنين الروس وخصوصا لجيل الشباب”.