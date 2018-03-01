مصرع 5 عراقيين بسبب سوء حالة الطقس فى تركيا

أنقرة(صدى):

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر تجمدهم حتى الموت بينما كانوا يحاولون العبور إلى مقاطعة هاكاري جنوبي شرقي تركيا قادمين من العراق.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” مساء الأربعاء، عن وسائل إعلام تركية قولها ” إن السكان الذين يعيشون بالقرب من قرية (سامانلي) فى منطقة (ديريكش) فى (هاكاري) اتصلوا بقوات الدرك، عقب مشاهدة جثامين الضحايا “.

ووصل مسؤولو الدرك فى وقت لاحق إلى موقع الحادث وتبين أن الضحايا عراقيون، كما أن الأجهزة المختصة اتصلت بالسلطات العراقية لاستلام الجثامين.