بالصور..إطلالات ساحرة لسميرة سعيد خلال رحلتها في المغرب

نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع ” إنستقرام “، خلال رحلتها إلى مدينة طنجة في المغرب.

وظهرت سميرة سعيد في الصور بإطلالات شبابية أنيقة مختلفة، فأطلت أثناء إحيائها حفلا غنائيا بفستان قصير مزين بنقوش باللون الذهبي، كما ارتدت أيضا جمبسوت أسود أنيقا مزينا بحبات الكريستال، وظهرت أيضا خلال الحفل بفستان قصير باللون الأسود ونسقت معه بوت أسود طويلا.