بالصور.. طلاب ” عمرو بن دينار ” في رحلة لمعرض القوات المسلحة

حسين العلي(صدى):

نظمت إدارة متوسطة عمرو بن دينار بالرياض من ضمن أنشطتها الطلابيه اللامنهجية في رحلة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي وعند وصول الطلاب لمقر المعرض تم الإطلاع على الآليات والمعدات العسكرية والأمنية اللي صنعت في المملكة وبعدها الانتقال للصالات الداخلية للمعرض وزيارة القطاعات العسكرية والأمنية ومعرفة مهامها وادوراها في حماية الوطن .

والتقطت صورة تذكارية مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود قائد الجوية الملكية السعودية ومعالي قائد القوات البرية فريق ركن فهدعبدالله المطير وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية معالي اللواء جارالله العلويط .

كما تشكر إدارة مدرسة متوسطة عمرو بن دينار القائمين على إدارة المعرض والجهات الحكومية والعسكرية والأمنية على الإستقبال والترحيب بأبنائهم الطلاب .