واشنطن تحذر من تأقلم تنظيم داعش مع الهزائم وتحوله للامركزية

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولى اختتم فى واشنطن، الأربعاء، أن تنظيم داعش يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التى منى بها فى كل من العراق وسوريا، محذرة من أن تحول التنظيم إلى اللامركزية يجعله أكثر انتشارا وخطورة.

وقال منسّق الدبلوماسية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز للصحفيينم، إنه “مع تحقيقنا الانتصار تلو الآخر على تنظيم داعش فى ميدان المعركة فان التنظيم يتأقلم مع انتصاراتنا”.

وأضاف “المعركة لم تنته على الإطلاق، إنها مجرد مرحلة جديدة. نحن ننتقل من جهد عسكرى بالدرجة الأولى إلى جهود مدنية وقمعية متزايدة”.

وتابع “أعتقد أن ما نراه هو أن تنظيم داعش يصبح لامركزيا على نحو متزايد… أنه آخذ فى التطور والتكيف”.